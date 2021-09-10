Международные организации представили списки экспертов для назначения в ВСП и отборочную комиссию ВККС

Представительства международных организаций и дипломатические ведомства США, Германии, Великобритании и Канады в Украине сформировали списки экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей.

Как говорится в официальном совместном заявлении представительства Европейского Союза, посольства США, посольства Германии, посольства Канады, посольства Великобритании, Офиса Совета Европы в Украине, программы развития ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского банка реконструкции и развития, которое было обнародовано в пятницу, списки уже переданы и.о. председателя Высшего совета правосудия Украины.

"Сегодня международные партнеры представили исполняющему обязанности председателя Высшего совета правосудия два совместных списках международных экспертов… Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы в качестве старших судей, прокуроров или ведущих экспертов по вопросам судебной этики, отбора кандидатов на должности и противодействия коррупции", - говорится в заявлении.

Отмечается, что номинации в этих списках отражают неизменную приверженность международных организаций "поддержке ключевых реформ, направленных на укрепление верховенства права, привлечение иностранных инвестиций для бизнеса и экономического роста и продвижение евроатлантических стремлений Украины".

"Временная, но решающая роль международных экспертов, наряду с украинским судьями, в проверке и отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия нацелены на восстановление доверия общественности к судебным институтам, противостоянию влиянию групп интересов и победу над судебным корпоратизмом", - отмечается в заявлении.

Представители международных организаций напоминают, что ВККС - единственная организация, уполномоченная подбирать новых судей для заполнения вакансий в судах Украины, а ВСП - высший руководящий орган в системе судоустройства Украины, который представляет кандидатуры судей для президентских назначений.

"Международные партнеры выполнили свои обязательства согласно соответствующим положениям закона, выдвинув высококвалифицированных международных экспертов, которые готовы посвятить свой опыт и знания поддержке Украины и ее судебной системы в этой исторической реформе", - отмечается в совместном заявлении.

Уточняется, что в список кандидатов на роль представителей международных организаций в Этическом совете ВСП вошли бывший американский судья, юрист и эксперт по борьбе с коррупцией Роберт Корди; английский экс-судья, специалист в области конфискации доходов полученных преступным путем, сэр Энтони Хупер; экс-генпрокурор Эстонской Республики, эксперт в области борьбы с коррупцией и финансовой преступностью Лавли Перлинг; бывший генпрокурор немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, представитель немецких правоохранителей в ЕС и на международной арене Уолтер Сельтер; бывшая американская судья, экс-глава Верховного суда штата Флорида, специалист в области борьбы с коррупцией в судебной системе, международная судья в американо-иранском трибунале по претензиям в Гааге Розмари Баркетта и экс-судья из Словении, бывший министр юстиции, президент Европейского центра разрешения споров Алеш Залари.

Кроме того, в список кандидатов на роль представителей международных организаций в отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей вошли бывший английский судья, специалист по рассмотрению дел, касающихся терроризма, сэр Дэвид Кэлверт-Смит; экс-директор Комиссии по вопросам эффективности работы судей штата Калифорния, международный консультант по вопросам борьба с коррупцией в судебной системе, судейской этики и дисциплины Виктория Генли; бывший судья немецкой земли Саксония-Ангальт, практикующий юрист и советник международных проектов в сфере борьбы с коррупцией Тилман Хоппе, экс-прокурор Отдела борьбы с мошенничество в особо крупных размерах прокуратуры Нидерландов, международный эксперт в сфере борьбы с коррупцией и мошенничеством, юрист Роберт Брукхейсен; бывшая судья аппеляционного судья Гватемалы, специалистка в области рассмотрения дел, связанных с коррупцией и нарушениями требования добродетели Клаудия Эскобар, бывший председатель Верховного суда американского штата Мичиган, юрист, эксперт по отбору судей для федеральных судов США, бывший главный советник судебного комитета Сената США Стивен Маркмен; юристка, консультантка в вопросах политики борьбы с коррупцией, международный эксперт в проведении судебных реформ Лаура Штефан и бывший судья федерального суда Королевской скамьи канадской провинции Саскачеван, юрист с опытом роботы в частном и публичном праве Тед Зажечны.

После обнародования заявления, посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас написал в твиттере, что "он очень гордится тем списком, который сформировали международные организации".

"Их профессиональная квалификация и история доказывают, что международные партнеры очень серьезно относятся к судебной реформе в Украине и готовы внести свой вклад. Не могу дождаться того, чтобы увидеть украинский список", – подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля применил право вето к принятому в конце июня парламентом соответствующему законопроекту №3711-д, восстанавливающему работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а уже 13 июля Верховная Рада повторно приняла закон, согласившись с предложениями президента.

Основное предложение президента к законопроекту о восстановлении работы ВККС касалось уточнений о принятии решения конкурсной комиссией по отбору ее членов при участии международных экспертов. Согласно закону, решение будет приниматься четырьмя голосами из шести в случае, если за это решение проголосовали как минимум два представителя от международных организаций.

В соответствии с законом ВККС считается полномочной в случае назначения в ее состав не менее 11 членов, как минимум, шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Также парламент проголосовал за законопроект № 5068. который вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия", касающиеся создания Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

В первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, предоставляющие Украине в течение последних пяти лет международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями.

Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов. В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.

Как следует из карточек законопроектов, президент также подписал законы об изменениях в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (рег.№5068) и о внесении изменений в ст.188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (рег.№5069).

Законопроект №5069 устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП о предоставлении информации или документов или заведомо предоставлении информации на запрос от имени ВСП.