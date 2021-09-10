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17:14 10.09.2021

Иностранным туристам с коронавирусом в Египте предоставят бесплатное лечение

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Иностранным туристам с коронавирусом в Египте предоставят бесплатное лечение

Египет оплатит медицинские расходы иностранным туристам, заразившимся коронавирусом по прибытии в страну или во время отдыха, сообщил министр туризма и древностей Халед аль-Анани.

"Если турист, приехавший в Египет, заразился коронавирусом, то для решения этой проблемы есть два механизма. Если болезнь проходит не в тяжелой форме, то гостиница сообщает сведения о зараженном в Минздрав и в Минтуризма. Путешественнику выделяется отдельное помещение в гостинце, там проводится лечение как самого путешественника, там и его окружения (при наличии симптомов) за счет отеля", - рассказал министр.

Второй вариант, по словам аль-Анани, подразумевает тяжелое течение болезни и госпитализацию.

"Путешественника везут в больницу, и лечение от коронавируса будет проводиться за счет Минздрава Египта", - пояснил он.

Въезд в Египет возможен с сертификатом о полной вакцинации (на английском языке), содержащим QR-код, отправиться в путешествие можно через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет. Детям до шести лет предоставлять какие-либо справки не требуется. Если у туриста нет сертификата вакцинации или ПЦР-теста, то он может пройти тестирование в аэропорту по прилету за $30.

Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

Теги: #коронавирус #лечение #египет #туристы
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