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14:13 10.09.2021

В "Слуге народа" не видят смысла отправлять законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию до принятия во втором чтении

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В "Слуге народа" не видят смысла отправлять законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию до принятия во втором чтении

Депутатская фракция "Слуга народа" считает нецелесообразным отправлять законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию (Европейскую комиссию за демократию через право) до его принятия во втором чтении, заявил глава фракции Давид Арахамия.

"На правах монобольшинства я сегодня обратился к господину Разумкову, отправил ему письмо, и попросил его не отправлять это (законопроект о деолигархизации - ИФ) на Венецианку в данном формате. Мы хотим, чтобы Венецианка оценила окончательную редакцию закона, потому что сейчас более 1200 поправок, а каким закон выйдет из зала, никто не может вообще сказать. А что тогда будет Венецианка оценивать - первое чтение? Окончательная редакция изменится существенно, и мы это понимаем", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

По его убеждению, отправляя в Венецианскую комиссию нынешний вариант законопроекта о деолигархизации означает "просто спамить" этот орган Совета Европы.

"Если мы сейчас фактически отправим черновик, Венецианка даст один вывод, потом мы проголосуем финальную редакцию закона, то потом мы снова будем отправлять его на Венецианку? Зачем делать двойную работу! Мы дискредитируем Украину таким образом", - уточнил Арахамия.

Кроме того, он акцентировал на том, что Венецианская комиссия обычно проводит анализ законопроектов около двух-трёх месяцев, поэтому отправлять законопроект в этот орган до его принятия во втором чтении как закона "вообще нет никакого смысла".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)" на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

Позже омбудсмен Денисова направила в парламент официальное письмо, в котором указала на несоответствие законопроекта Конституции Украины.

В то же время, народные депутаты в период подготовки законопроекта ко второму чтению зарегистрировали 1257 правок. Среди основных направлений изменений – определение органа, который получит полномочия признавать физлицо олигархом, а также детализация этой процедуры.

Теги: #законопроект #деолигархизация #венецианская_комиссия
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