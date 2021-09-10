Рада не обязана ждать вывода Венецианской комиссии по законопроекту о деолигархизации для его рассмотрения - Разумков

Законопроект о деолигархизации направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, однако Верховная Рада может приступить к его рассмотрению, не дожидаясь ответа, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

“Он направлен… Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, нет обязательств Верховной Рады ждать ... вывода Венецианской комиссии”, - сказал Разумков на брифинге в пятницу.

Спикер парламента напомнил, что с просьбой направить законопроект в Венецианскую комиссию к нему обратились четыре оппозиционные фракции и представитель Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).