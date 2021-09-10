События

14:20 10.09.2021

Рада не обязана ждать вывода Венецианской комиссии по законопроекту о деолигархизации для его рассмотрения - Разумков

1 мин читать
Рада не обязана ждать вывода Венецианской комиссии по законопроекту о деолигархизации для его рассмотрения - Разумков

Законопроект о деолигархизации направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, однако Верховная Рада может приступить к его рассмотрению, не дожидаясь ответа, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

“Он направлен… Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, нет обязательств Верховной Рады ждать ... вывода Венецианской комиссии”, - сказал Разумков на брифинге в пятницу.

Спикер парламента напомнил, что с просьбой направить законопроект в Венецианскую комиссию к нему обратились четыре оппозиционные фракции и представитель Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Теги: #законопроект #деолигархизация #венецианская_комиссия #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:13 10.09.2021
В "Слуге народа" не видят смысла отправлять законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию до принятия во втором чтении

В "Слуге народа" не видят смысла отправлять законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию до принятия во втором чтении

13:34 10.09.2021
В ближайшее время из Кабмина могут быть уволены 3-4 министра – Разумков

В ближайшее время из Кабмина могут быть уволены 3-4 министра – Разумков

12:24 10.09.2021
Рада приняла в 1-м чтении необходимый для сотрудничества с МВФ законопроект о закупке юруслуг НБУ

Рада приняла в 1-м чтении необходимый для сотрудничества с МВФ законопроект о закупке юруслуг НБУ

11:44 09.09.2021
Рада приняла за основу законопроект о развитии производства биометана

Рада приняла за основу законопроект о развитии производства биометана

21:21 08.09.2021
Разумков не против создания ВСК для расследования срыва операции по задержанию "вагнеровцев"

Разумков не против создания ВСК для расследования срыва операции по задержанию "вагнеровцев"

12:37 08.09.2021
Рада приняла в первом чтении законопроект о защите инвесторов

Рада приняла в первом чтении законопроект о защите инвесторов

10:56 08.09.2021
Профильный комитет Рады подготовит законопроект о столице к рассмотрению во 2-м чтении - Корниенко

Профильный комитет Рады подготовит законопроект о столице к рассмотрению во 2-м чтении - Корниенко

14:03 07.09.2021
В Раду внесен проект постановления о признании ФСБ и Генштаба РФ террористическими организациями

В Раду внесен проект постановления о признании ФСБ и Генштаба РФ террористическими организациями

13:45 07.09.2021
Разумков созывает 8 сентября внеочередное пленарное заседание Рады

Разумков созывает 8 сентября внеочередное пленарное заседание Рады

11:10 07.09.2021
Шестая сессия Рады IX-го созыва начала работу, главным законопроектом станет госбюджет-2022 - спикер

Шестая сессия Рады IX-го созыва начала работу, главным законопроектом станет госбюджет-2022 - спикер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ближайшее время из Кабмина могут быть уволены 3-4 министра – Разумков

В сентябре в Украине пройдут масштабные военные учения оборонного характера

В КГГА проходит обыск по делу об обустройстве сквера вместо жилого дома возле ст.м. "Сырец"

Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией, но это будет трагической ошибкой Москвы

Зеленский: без Украины НАТО будет терять, без Украины ЕС будет ослабевать

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС продлил еще на полгода санкции для физических и юрлиц за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины

"Желтую" зону в Украине можно будет ввести после утверждения изменений в постановление об адаптивном карантине - министр

Встреча Путина и Зеленского будет сложной со всех точек зрения – Кучма

Зеленский назначил Александра Богомолова директором НИСИ

Евросоюз передал Нацполиции Украины служебные автомобили и оборудование на 3,4 млн евро

В Раде создана ВСК по расследованию возможных противоправных действий чиновников космического агентства

В сентябре в Украине пройдут масштабные военные учения оборонного характера

В КГГА проходит обыск по делу об обустройстве сквера вместо жилого дома возле ст.м. "Сырец"

Украинский оскаровский комитет объявил участников нацотбора на выдвижение на премию "Оскар"

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами туман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА