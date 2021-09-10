В Украине за сутки зафиксированы 3615 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1310 человек, 76 умерли

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 3 615 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 1 310 человек, 76 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 9 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 348, медработников - 61). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 056 человек; летальных случаев - 76; выздоровело - 1 310 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 сен зтября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания, 2 сентября зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 310 554 человек, выздоровело 2 218 873 человека, летальных случаев - 54 251.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.