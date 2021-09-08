События

20:23 08.09.2021

В период празднования Рош ха-Шана грубых правонарушений не зафиксировано

2 мин читать
В период празднования Рош ха-Шана грубых правонарушений не зафиксировано

Правоохранители обеспечили публичную безопасность в период празднования Рош ха-Шана в Умани, грубых правонарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В целом ситуация контролируется. Зафиксировано 21 сообщение о пребывании паломников-хасидов. Есть два открытых уголовных производства, связанных с торговлей веществами, похожих на наркотические. Также есть два административных протокола, по результатам которых будут приниматься решения по поводу выдворения за пределы территории Украины с запретом въезда отдельных хасидов, которые допускали правонарушения на территории города Умань", - рассказал заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

Отмечается, что вечером 8 сентября хасиды начали выезжать из Умани в страны постоянного проживания. С целью обеспечения правопорядка во время отбытия паломников в местах посадки в автобусы работают усиленные патрульные наряды, а также выставлены усиленные автопатрули по маршруту движения и усилены меры безопасности в аэропортах.

"В целом благодаря слаженной работе ГСЧС, полиции, Нацгвардии и миграционной службы мы минимизировали любого рода провокации и правонарушения во время пребывания паломников на территории города Умань", - подчеркнул Серединский.

Пресс-офицер полиции Израиля Михаэль Зингерман в свою очередь отметил, что украинские и израильские полицейские сработали профессионально, четко и эффективно.

"Мы вместе сделали все необходимое для того, чтобы все прошло спокойно. Вместе патрулировали улицы, делали все для того, чтобы обеспечить безопасность и общественный порядок во время проведения Рош ха-Шана", - подчеркнул он.

Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме в районе паломничества.

Теги: #празднование #умань
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:44 08.09.2021
Семь человек пострадало при пожаре в общежитии Уманского нацуниверситета садоводства

Семь человек пострадало при пожаре в общежитии Уманского нацуниверситета садоводства

20:27 07.09.2021
В общежитии Уманского национального университета садоводства произошел пожар, эвакуированы 20 человек - ГСЧС

В общежитии Уманского национального университета садоводства произошел пожар, эвакуированы 20 человек - ГСЧС

14:20 07.09.2021
Спасатели потушили зону барбекю, которую хасиды обустроили на балконе уманской многоэтажки

Спасатели потушили зону барбекю, которую хасиды обустроили на балконе уманской многоэтажки

07:03 07.09.2021
Ситуация в Умани, где 29 тыс хасидов празднуют Новый год, стабильна

Ситуация в Умани, где 29 тыс хасидов празднуют Новый год, стабильна

00:27 06.09.2021
В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 23 тыс. хасидов

В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 23 тыс. хасидов

12:17 04.09.2021
В Умань прибыли полицейские из Израиля для оказания помощи во время празднования Рош ха-Шана

В Умань прибыли полицейские из Израиля для оказания помощи во время празднования Рош ха-Шана

11:54 02.09.2021
В Умань прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей, ожидается приезд около 50 тыс. паломников

В Умань прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей, ожидается приезд около 50 тыс. паломников

12:07 26.08.2021
Правоохранители запретили въезд в Украину на три года хасиду, устроившему драку в Умани

Правоохранители запретили въезд в Украину на три года хасиду, устроившему драку в Умани

13:56 25.08.2021
В Умани задержали гражданина Израиля, устроившего стрельбу в День независимости - полиция

В Умани задержали гражданина Израиля, устроившего стрельбу в День независимости - полиция

15:59 18.08.2021
Ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов на празднование Рош ха-Шана – Нацполиция

Ожидается прибытие в Умань около 50 тыс. хасидов на празднование Рош ха-Шана – Нацполиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

"Укрзализныця" сокращает бронь в поездах для нужд железнодорожников, дополнительно появится 3 тыс. билетов

Поставки газа по "Северному потоку 2" ожидаются с 1 октября - Bloomberg

Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО

Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия заявила о стремлении ЕС к большей автономии в многополярном и конфликтном мире

Почтовые и логистические операторы против введения в Украине нормы о сборе персональных данных о получателях

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в августе сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольших осадков и жары – мониторинг

Венедиктова в четверг посетит судебное заседание по делу МН17 в Нидерландах

Блинкен заявил, что не знал о планах Гани бежать из Афганистана

В выборах гендиректора "Мыстецького Арсенала" победила Островская-Люта

Независимые члены набсовета "Нафтогаза" назвали причиной отставки действия главы правления НАК

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

"Укрзализныця" сокращает бронь в поездах для нужд железнодорожников, дополнительно появится 3 тыс. билетов

ГУР Минобороны Украины опровергло российские обвинения в причастности к диверсии в оккупированном Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА