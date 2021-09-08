В период празднования Рош ха-Шана грубых правонарушений не зафиксировано

Правоохранители обеспечили публичную безопасность в период празднования Рош ха-Шана в Умани, грубых правонарушений не зафиксировано, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В целом ситуация контролируется. Зафиксировано 21 сообщение о пребывании паломников-хасидов. Есть два открытых уголовных производства, связанных с торговлей веществами, похожих на наркотические. Также есть два административных протокола, по результатам которых будут приниматься решения по поводу выдворения за пределы территории Украины с запретом въезда отдельных хасидов, которые допускали правонарушения на территории города Умань", - рассказал заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

Отмечается, что вечером 8 сентября хасиды начали выезжать из Умани в страны постоянного проживания. С целью обеспечения правопорядка во время отбытия паломников в местах посадки в автобусы работают усиленные патрульные наряды, а также выставлены усиленные автопатрули по маршруту движения и усилены меры безопасности в аэропортах.

"В целом благодаря слаженной работе ГСЧС, полиции, Нацгвардии и миграционной службы мы минимизировали любого рода провокации и правонарушения во время пребывания паломников на территории города Умань", - подчеркнул Серединский.

Пресс-офицер полиции Израиля Михаэль Зингерман в свою очередь отметил, что украинские и израильские полицейские сработали профессионально, четко и эффективно.

"Мы вместе сделали все необходимое для того, чтобы все прошло спокойно. Вместе патрулировали улицы, делали все для того, чтобы обеспечить безопасность и общественный порядок во время проведения Рош ха-Шана", - подчеркнул он.

Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме в районе паломничества.