События

17:41 08.09.2021

"Укрзализныця" сокращает бронь в поездах для нужд железнодорожников, дополнительно появится 3 тыс. билетов

1 мин читать
"Укрзализныця" сокращает бронь в поездах для нужд железнодорожников, дополнительно появится 3 тыс. билетов

АО "Укрзализныця" (УЗ) уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников, благодаря чему в продажу ежемесячно будет поступать 3 тыс. дополнительных билетов, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов "Укрзализныци". После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких броней, чтобы дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее", – поясняет руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, которого цитирует пресс-служба.

Согласно сообщению, по результатам дата-аналитики, в одном из поездов бронирование было отменено полностью - забронированы места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех - на четверть.

Ранее места, которые оставались для рабочих поездок, но так и не были приобретены, попадали в свободную продажу только перед отправлением поезда, из-за чего нередко пассажиры не успевали их покупать. Соответственно, железная дорога теряла прибыль.

По словам Перцовского, почти 3 тыс. билетов - это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое "Укрзализныця" продает ежемесячно, но пассажиры рейсов №738 Киев - Запорожье, №7/8 Киев - Черновцы, №82 Новоалексеевка - Харьков "и еще десяти точно почувствуют это изменение".

Теги: #бронь #укрзализныця #поезда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 06.09.2021
"Укрзализныця" заплатит 378 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

"Укрзализныця" заплатит 378 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

14:50 03.09.2021
"Укрзализныця" с 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки

"Укрзализныця" с 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки

15:23 02.09.2021
Ситуация с задержкой поездов стабилизируется – "Укрзализныця"

Ситуация с задержкой поездов стабилизируется – "Укрзализныця"

15:06 02.09.2021
"Укрзализныця" запустила дополнительный электропоезд из Киева в Нежин с остановкой в Броварах

"Укрзализныця" запустила дополнительный электропоезд из Киева в Нежин с остановкой в Броварах

09:55 02.09.2021
"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за погоды

09:32 02.09.2021
"Укрзализныця" провалила ремонт ж/д инфраструктуры и содержание колеи - менеджер

"Укрзализныця" провалила ремонт ж/д инфраструктуры и содержание колеи - менеджер

13:45 30.08.2021
"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

13:16 30.08.2021
"Укрзализныця" в сентябре выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров

"Укрзализныця" в сентябре выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров

09:16 29.08.2021
Грузовые вагоны сошли с рельс в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются

Грузовые вагоны сошли с рельс в Запорожье, пассажирские поезда задерживаются

16:03 28.08.2021
"Укрзализныця" планирует запустить первые полученные от КВСЗ два вагона на рейсе Мариуполь - Львов

"Укрзализныця" планирует запустить первые полученные от КВСЗ два вагона на рейсе Мариуполь - Львов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

Поставки газа по "Северному потоку 2" ожидаются с 1 октября - Bloomberg

Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО

Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

Комиссия ТЭБ и ЧС вскоре рассмотрит установление "желтого" уровня эпидопасности на территории Украины - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

В выборах гендиректора "Мыстецького Арсенала" победила Островская-Люта

Независимые члены набсовета "Нафтогаза" назвали причиной отставки действия главы правления НАК

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

ГУР Минобороны Украины опровергло российские обвинения в причастности к диверсии в оккупированном Крыму

Поставки газа по "Северному потоку 2" ожидаются с 1 октября - Bloomberg

В конкурсе на гендиректора Национального художественного музея победила Юлия Литвинец

Порошенко приветствует решение ЕС о санкциях против России, призвал власти усиливать санкционное давление на агрессора

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

В материале CNN о "вагнеровцах" стоит обращать внимание не на содержание, а на оперативную реакцию ФСБ – советник главы ОП

Статус Украины как основного союзника США вне НАТО - устаревшая идея, принципиально вступление в Альянс - Подоляк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА