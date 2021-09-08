"Укрзализныця" сокращает бронь в поездах для нужд железнодорожников, дополнительно появится 3 тыс. билетов

АО "Укрзализныця" (УЗ) уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников, благодаря чему в продажу ежемесячно будет поступать 3 тыс. дополнительных билетов, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов "Укрзализныци". После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких броней, чтобы дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее", – поясняет руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, которого цитирует пресс-служба.

Согласно сообщению, по результатам дата-аналитики, в одном из поездов бронирование было отменено полностью - забронированы места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех - на четверть.

Ранее места, которые оставались для рабочих поездок, но так и не были приобретены, попадали в свободную продажу только перед отправлением поезда, из-за чего нередко пассажиры не успевали их покупать. Соответственно, железная дорога теряла прибыль.

По словам Перцовского, почти 3 тыс. билетов - это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое "Укрзализныця" продает ежемесячно, но пассажиры рейсов №738 Киев - Запорожье, №7/8 Киев - Черновцы, №82 Новоалексеевка - Харьков "и еще десяти точно почувствуют это изменение".