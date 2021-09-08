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16:54 08.09.2021

Поставки газа по "Северному потоку 2" ожидаются с 1 октября - Bloomberg

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Поставки газа по "Северному потоку 2" ожидаются с 1 октября - Bloomberg

Начало поставок газа по магистрали "Северный поток 2" ожидается с 1 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами "Газпрома".

Спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали.

Сроки начала поступления газа с "Северного потока 2" в ГТС Европы будет по-прежнему зависеть от решения регулятора ФРГ, отмечает Bloomberg.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки проекта завершилась в июне, второй - в сентябре.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

На прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил: "Ещe до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре".

Теги: #газ #северный_поток_2 #поставки
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