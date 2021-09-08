В материале CNN о "вагнеровцах" стоит обращать внимание не на содержание, а на оперативную реакцию ФСБ – советник главы ОП

В материале американского телеканала CNN, где говорится о якобы помощи Центрального разведывательного управления США Украине в части организации операции по задержанию "вагнеровцев", которая провалилась в августе прошлого года, стоит обращать внимание не на содержание, а на оперативную реакцию представителей ФСБ РФ, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал … При таком содержании материала … (использование анонимных источников – ИФ) стоит обратить внимание не так на то, что именно опубликовано, как на синхронность с заявлением представителя ФСБ. Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать", - заявил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что "это случилось накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России". "Ситуация говорит сама за себя", - добавил Подоляк.

Кроме того, по словам советника главы Офиса президента, "в обнародованном CNN материале не появилось и не добавилось никакой новой информации с момента выхода первого материала о "вагнеровцах" в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа 2020 года".

Как сообщалось, 8 сентября на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер". По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

Он отметил, что в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло им это был последний наш разговор", - отметил Зеленский.