Кабмин возложил на Мининфраструктуры функции формирования и реализации госполитики в сфере туризма и курортов

Кабинет министров Украины возложил функции обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме госнадзора) на Министерство инфраструктуры.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что он разработан с целью обеспечения комплексного развития инфраструктуры, в частности туристической.

Согласно сопутствующим документам, Государственное агентство развития туризма Украины вместо Министерства культуры и информационной политики теперь будет координироваться Мининфраструктуры.