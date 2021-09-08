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14:12 08.09.2021

Кабмин возложил на Мининфраструктуры функции формирования и реализации госполитики в сфере туризма и курортов

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Кабмин возложил на Мининфраструктуры функции формирования и реализации госполитики в сфере туризма и курортов

Кабинет министров Украины возложил функции обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме госнадзора) на Министерство инфраструктуры.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что он разработан с целью обеспечения комплексного развития инфраструктуры, в частности туристической.

Согласно сопутствующим документам, Государственное агентство развития туризма Украины вместо Министерства культуры и информационной политики теперь будет координироваться Мининфраструктуры.

Теги: #курорты #туризм #мининфраструктуры
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