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13:49 08.09.2021

Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

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Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

Министерство здравоохранения Украины готовит изменения в карантинное постановление, которыми предлагается дать больше прав вакцинированным гражданам во время действия карантинных ограничений "желтой" и "красной" зон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства в среду.

"Следуя практике европейских стран и США, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения к обычному. Поэтому мы с министерствами начали работу над изменениями в карантинные нормы для соблюдения баланса между защитой населения от коронавируса и его благополучием. В частности, предусматриваем, что большинство ограничений "желтого" и "красного" уровня эпидопасности не будут применяться, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений", - сказал он.

При этом, по словам министра, для "желтого" уровня эпидопасности будет достаточно одной дозы вакцины, а для "красного" необходим полный курс вакцинации.

"Например, работа учреждений образования в "желтой" зоне не будет ограничиваться при условии наличия у 80% сотрудников документа о вакцинации, по крайней мере, одной дозой", - добавил Ляшко.

Как подчеркнул министр, новые ограничения вступят в силу как минимум через неделю после рассмотрения правительством.

"Только когда постановление вступит в силу, а это как минимум семь дней с момента рассмотрения на заседании Кабмина, предлагаем созвать Нацкомиссию по ТЭБ и ЧС, где рассмотрят вопрос установления "желтого" уровня на территории страны. К тому времени все, в частности учреждения образования, продолжат работу по правилам "зеленого" уровня", - пояснил Ляшко.

Теги: #карантин #вакцинация #послабление
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