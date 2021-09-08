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03:32 08.09.2021

На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера драмы "Блик" Васяновича

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На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера драмы "Блик" Васяновича

Впервые за 30 лет независимости Украины на международном кинофоруме в Венеции страну представляет сразу три фильма собственного производства, в том числе "Блик" режиссера Валентина Васяновича, сообщили в Госкино Украины.

"Блик" Валентина Васяновича является второй в истории украинского кино лентой, которая участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля - впервые за 29 лет после фильма "Чувствительный милиционер" Киры Муратовой (1992). Драма претендует на получение главной награды фестиваля - "Золотого льва", – сказано в сообщении на сайте Госкино Украины во вторник.

Сам режиссер считает "Блик" неофициальным приквелом "Атлантиды", которая в 2019 году получила в Венеции историческую победу и стала лучшим фильмом секции "Горизонты", второй по важности программы Мостры.

"Моей главной задачей было рассказать о сверхжестоком отношении к пленным, нечеловеческих муках и травмах, которые получают там люди. И этот ужас происходит не где-то далеко, а совсем рядом. Эти дикие вещи происходят сегодня в 21 веке в Европе", – заявил Васянович.

К производству "Блик" была привлечена съемочная команда, с которой режиссер работал над "Атлантидой": художник-постановщик Владлен Одуденко, кастинг-директор Татьяна Симон, звукорежиссер Сергей Степанский, художник по костюмам Олег Гарманенко, художник по гриму - Анна Лукашенко и другие.

Главные роли в фильме исполняют Роман Луцкий, Ника Мыслицкий, Надежда Левченко, Андрей Римарук, Игорь Шульга. Также в фильме сыграл Александр Данилюк, позывной "Смайл" - известный военный хирург, во время окружения в Дебальцево сделал там более 70 полевых операций.

Продюсерами фильма выступили Валентин Васянович, Ия Мыслицкий, Владимир Яценко и Анна Соболевская. Производство осуществили кинопродакшн "Арсенал филмс" с участием "ForeFilms" и финансовой поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Международным дистрибьютором фильма является польская компания New Europe Film Sales (Варшава).

Теги: #венеция #премьера #кинофестиваль
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