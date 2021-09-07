События

14:20 07.09.2021

Спасатели потушили зону барбекю, которую хасиды обустроили на балконе уманской многоэтажки

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Спасатели потушили огонь, разведенный паломниками на балконе многоэтажного дома в г.Умань Черкасской области, для приготовления пищи, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, пеший дозор спасателей в ходе патрулирования города во вторник заметил дым с балкона дома по ул.Софьи Перовской, 6.

"Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #хасиды #умань
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