Голодомор признали геноцидом уже 15 государств - замглавы МИД

- 15 государств официально признали Голодомор 1932-1933гг геноцидом украинского народа, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Мы уже сейчас можем сказать, что 15 государств официально признали Голодомор геноцидом украинского народа. В 20 государствах установлены соответствующие памятные знаки и памятники, которые почитают жертв Голодомора. Более чем в 70 государствах каждый год проводятся памятные мероприятия, которые увековечивают эту память и мобилизируют мировое сообщество в память о Голодоморе", - сказал Боднар на международном форуме "Массовые искусственные голоды: помним, чтим" в Киеве во вторник.

Он отметил, что тема Голодомора звучит на платформах международных организаций еще с 2003 года, в частности в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, в Парламентской ассамблее Совета Европы, Европейском парламенте. "Мы расширяем количество этих международных организаций, которые присоединяются к познанию факта преступления советского режима против украинского народа", - добавил Боднар.

Замглавы МИД Украины отметил также, что режим президента РФ Владимира Путина в настоящее время продолжает ту же политику сталинского режима. "Продолжающаяся агрессия является одним из ярких примеров репрессий, убийств и захвата чужих территорий", - сказал он.

Боднар сообщил, что проведение масштабных информационных компаний будет продолжаться и в дальнейшем набирать обороты в работе внешнеполитического ведомства. "Для нас основным заданием является не только повысить осведомленность международного сообщества, а добиться от наших партнеров осуждения тоталитарного режима и показать, что украинцы выжили именно благодаря своей силе и благодаря тому, что могут оказывать сопротивление, так как мы оказываем его сегодня", - подчеркнул замминистра.