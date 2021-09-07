Семь украинцев пострадали в ДТП в Польше

Семь украинцев пострадали в ДТП при участии микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек.

По информации посольства Украины в Польше, ДТП произошло во вторник вблизи Люблина (Польша).

"Все пострадавшие оперативно размещены в четырех госпиталях г.Люблин. Состояние пострадавших средней тяжести", - сообщается в твиттер-аккаунте посольства.

Для предоставления консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Восстанавливаются контакты с родственниками.

Посольство опубликовало в твиттере телефон "горячей линии" в Люблине, контактные телефоны посольства и МИД Украины.