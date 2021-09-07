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11:50 07.09.2021

ВСП принял отставку шестерых судей, включая судью Верховного суда

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ВСП принял отставку шестерых судей, включая судью Верховного суда

Высший совет правосудия (ВСП) уволил шестерых судей, включая судью Верховного суда, в связи с подачей ими заявлений об отставке.

Как сообщается на сайте ВСП, во вторник были рассмотрены материалы об увольнении судей на общих основаниях, а именно в связи с подачей заявлений об отставке. "ВСП принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке шестерых судей", - говорится в сообщении.

Уволены Анна Билык с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, Оксана Линник с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области, Галина Лабань с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда. Также уволен судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Николай Гусак, судья Донецкого апелляционного суда Светлана Савкова и судья Черновицкого апелляционного суда Онуфрий Колотило.

"Таким образом, с начала 2021 года на общих основаниях уволены 118 судей: 116 – в связи с подачей заявлений об отставке, 2 – в связи с подачей заявления по собственному желанию. В связи с особыми обстоятельствами уволены 7 судей", - уточняет ВСП.

Ранее с комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава Верховного суда Валентина Данишевская допустила, что увеличение количества заявлений судей об увольнении может быть связано с опасениями прекращения работы ВСП. "Безусловно, у каждого судьи есть своя причина для увольнения. В то же время, вполне вероятно, что увеличение количества поданных заявлений в последнее время связано с опасениями судей относительно возможного прекращения работы Высшего совета правосудия", - сказала она.

Данишевская пояснила, что при прекращении работы ВСП "работа судебной системы будет парализована, а все процессы назначения, перевода и увольнения судей заблокированы".

Глава суда напомнила, что уже в течение двух лет не работает Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) – "главный кадровый орган судебной системы". "Судьи помнят 2014 и 2015 годы, когда ВККС и Высший совета правосудия были остановлены и не работали 9 и 15 месяцев соответственно. Поэтому даже наименьшее опасение повторения такой ситуации приводит к преждевременной отставке судей", - резюмировала Данишевская.

Теги: #всп #верховный_суд #суд
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