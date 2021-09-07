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06:21 07.09.2021

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запущенные оттуда воздушные шары с зажигательной смесью, вызвавшие пожары на юге страны, сообщили израильские военные.

"В то время как израильтяне готовились отпраздновать сегодня еврейский Новый год, ХАМАС запустил воздушные шары с зажигательной смесью и разжег пожары в Израиле (...). В ответ мы нанесли удары по заводу ХАМАСА по производству ракет и военному комплексу в Газе", - говорится в сообщении военных, опубликованном в твиттер.

Уточняется, что одной из целей стал бетонный завод в Хан-Юнисе.

Военные заявили, что бетон, произведенный на этом заводе, использовался для строительства сети подземных туннелей ХАМАСА.

В сообщении отмечается, что атакуемые Израилем объекты были расположены в центре жилого района в секторе Газа рядом с культурными объектами, мечетями и водным сооружением.

Ранее в понедельник в региональном совете Шаар-ха-Негев вспыхнули три пожара. По данным израильских СМИ, они были вызваны воздушными шарами с зажигательной смесью, запущенными из сектора Газа.

 

Теги: #хамас #газа #удары #израиль
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