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23:09 06.09.2021

Польские парламентарии поддержали указ президента страны о введении режима ЧП на границе с Беларусью

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Польские парламентарии поддержали указ президента страны о введении режима ЧП на границе с Беларусью

Большинство депутатов польского сейма в понедельник поддержали решение президента страны Анджея Дуды о введении на границе с Беларусью режима чрезвычайного положения, сообщает польская пресса.

По ее данным, 247 парламентариев выступили в поддержку решения главы государства, в то время как 167 высказались "против".

Дуда подписал указ о введении на границе с Беларусью режима чрезвычайного положения в четверг на прошлой неделе, но это решение должны были также подтвердить и депутаты сейма (верхняя палата парламента) Польши.

В соответствии с этим указом в 183 приграничных населенных пунктах будет запрещено проведение массовых мероприятий. В эти населенные пункты не смогут въехать люди, которые в них не проживают - это касается и журналистов. Нарушителям правил будет грозить штраф или арест в зависимости от решения суда.

На прошлой неделе Дуда провел в Бюро национальной безопасности Польши совещание с руководителями министерств обороны, иностранных дел и внутренних дел. Оно было посвящено ситуации на границе с Беларусью.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту Дуде с просьбой ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за сложной ситуации с мигрантами.

"Мы должны остановить эти агрессивные гибридные действия, которые происходят по сценарию, написанному в Минске, и осуществляются защитниками господина Лукашенко", - заявил Моравецкий.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик ранее сообщал, что "ежедневно 100-250 человек пытаются перейти на польскую территорию". Он рассказал, что польские власти начали строительство стены высотой 2,5 метра на участке примерно 180 км из 418 км границы между Польшей и Беларусью. Кроме того, польские пограничники установили на нескольких участках границы колючую проволоку.

Уже более трех недель порядка 30 граждан Афганистана находятся на границе между Польшей и Беларусью, окруженные войсками обеих стран. У них нет постоянного доступа к еде, некоторые из беженцев заболели. Протестующие и активисты, которые борются за права человека, отправились к границе, чтобы попытаться помочь застрявшим на границе людям.

Теги: #польша #чп #граница #беларусь
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