События

17:22 06.09.2021

Против COVID-19 в ТРЦ Arricano вакцинировано почти 20 тыс. украинцев

2 мин читать
Против COVID-19 в ТРЦ Arricano вакцинировано почти 20 тыс. украинцев

Почти 20 тысяч украинцев вакцинировано против COVID-19 в ТРЦ Arricano, сообщила директор по коммуникациям Arricano Елена Обухивская агентству "Интерфакс-Украина".

"В компании Arricano поддержали идею создания комфортных локаций для вакцинации против COVID-19 вне медицинских заведений, а именно в торговых центрах. Начиная с июля 2021 года во всех ТРЦ компании были созданы специальные поинты, где работали мобильные медбригады", - сообщила она.

По словам директора по коммуникациям компании, в Arricano отработали разные модели взаимодействия с аудиториями, желающими получить вакцину, в зависимости от города, локации объекта, социального запроса на вакцинацию и позиционирования ТРЦ.

"Один из самых успешных кейсов продемонстрировал ТРК City Mall в Запорожье, в котором всего было провакцинировано более 14 тыс. посетителей", - уточнила Обухивская, добавив, что точка вакцинации здесь работала на постоянной основе, тем самым увеличив доступ к медицинскому сервису посетителям ТРЦ.

В криворожском ТРК "Солнечная Галерея", исходя из социального запроса, пункт вакцинации работал по выходным в июле-августе - его услугами воспользовались около 2 тыс. жителей города.

В киевских ТРК "Проспект" и ТРЦ "РайON" первоначальной была задача обеспечить вакцинацией всех сотрудников компании и персонала магазина, их друзей и родственников по заранее составленным спискам. Также в ТРЦ "РайON" работала выездная мобильная бригада.

Всего в столице было привито более 3 тыс. сотрудников и посетителей ТРЦ.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих разработчиков на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в стране общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев). Несмотря на замедление строительства из-за пандемии коронавируса компания сохраняет планы по открытию ТРК Lukianivka в 2022 году.

По состоянию на сентябрь-2021 акционерами Arricano Real Estate Plc являются Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером. Совокупный пакет акций Тедера составляет 70,86%.

Теги: #трц #arricano #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:58 06.09.2021
"Эпицентр К" открывает в своих ТЦ пункты вакцинации

"Эпицентр К" открывает в своих ТЦ пункты вакцинации

18:50 04.09.2021
В ФРГ от COVID-19 пока вакцинировано недостаточно населения, чтобы избежать в будущем перегрузки больниц

В ФРГ от COVID-19 пока вакцинировано недостаточно населения, чтобы избежать в будущем перегрузки больниц

08:39 04.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

02:54 04.09.2021
Омбудсмен отреагировала на угрозы увольнения из-за отсутствия вакцинации в Ивано-Франковске

Омбудсмен отреагировала на угрозы увольнения из-за отсутствия вакцинации в Ивано-Франковске

20:10 03.09.2021
В Лондоне четыре полицейских получили травмы в ходе протеста антипрививочников

В Лондоне четыре полицейских получили травмы в ходе протеста антипрививочников

08:54 03.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек

15:49 02.09.2021
Медицинские власти ЕС не видят срочной необходимости в третьей дозе вакцины от COVID-19

Медицинские власти ЕС не видят срочной необходимости в третьей дозе вакцины от COVID-19

08:38 02.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек – Минздрав

17:26 01.09.2021
Во Франции приступили к вакцинированию третьей дозой лиц старше 65 лет

Во Франции приступили к вакцинированию третьей дозой лиц старше 65 лет

12:12 01.09.2021
Обеспечить работу школ в новом учебном году может вакцинация педагогов и родителей - ЮНИСЕФ

Обеспечить работу школ в новом учебном году может вакцинация педагогов и родителей - ЮНИСЕФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет

Разумков о возможных отставках министров: есть те, кто "в добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабмин

Суд в деле о сбитом МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года

Монастырский: глава Нацполиции Клименко остается в моей команде

В Украине ожидается холодная погода с первыми заморозками

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США результаты визита в Вашингтон и ситуацию с безопасностью на Донбассе

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет

"Киевметробуд" намерен через суд перенести срок ввода метро на Виноградарь

Зеленский поздравил иудеев с новым 5782 годом

Российские наемники обстреляли украинские позиции и сбросили взрывчатку на Зайцево с беспилотника

В садовом кооперативе под Львовом организовали нелегальное кладбище

Депутаты подали 1257 правок к законопроекту о деолигархизации: предлагают детализировать процедуру и расширить запреты для олигархов – Железняк

В созданном Минкультуры Украины Центре стратегических коммуникаций сменилось руководство

Российские наемники на Донбассе запустили БПЛА, который сбросил два взрывных устройства на окраину Зайцевого

Глава департамента здоровья Эстонии ушел в отставку из-за испортившихся вакцин и лекарств на сумму более 3 млн евро

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА