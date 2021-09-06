Против COVID-19 в ТРЦ Arricano вакцинировано почти 20 тыс. украинцев

Почти 20 тысяч украинцев вакцинировано против COVID-19 в ТРЦ Arricano, сообщила директор по коммуникациям Arricano Елена Обухивская агентству "Интерфакс-Украина".

"В компании Arricano поддержали идею создания комфортных локаций для вакцинации против COVID-19 вне медицинских заведений, а именно в торговых центрах. Начиная с июля 2021 года во всех ТРЦ компании были созданы специальные поинты, где работали мобильные медбригады", - сообщила она.

По словам директора по коммуникациям компании, в Arricano отработали разные модели взаимодействия с аудиториями, желающими получить вакцину, в зависимости от города, локации объекта, социального запроса на вакцинацию и позиционирования ТРЦ.

"Один из самых успешных кейсов продемонстрировал ТРК City Mall в Запорожье, в котором всего было провакцинировано более 14 тыс. посетителей", - уточнила Обухивская, добавив, что точка вакцинации здесь работала на постоянной основе, тем самым увеличив доступ к медицинскому сервису посетителям ТРЦ.

В криворожском ТРК "Солнечная Галерея", исходя из социального запроса, пункт вакцинации работал по выходным в июле-августе - его услугами воспользовались около 2 тыс. жителей города.

В киевских ТРК "Проспект" и ТРЦ "РайON" первоначальной была задача обеспечить вакцинацией всех сотрудников компании и персонала магазина, их друзей и родственников по заранее составленным спискам. Также в ТРЦ "РайON" работала выездная мобильная бригада.

Всего в столице было привито более 3 тыс. сотрудников и посетителей ТРЦ.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих разработчиков на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в стране общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев). Несмотря на замедление строительства из-за пандемии коронавируса компания сохраняет планы по открытию ТРК Lukianivka в 2022 году.

По состоянию на сентябрь-2021 акционерами Arricano Real Estate Plc являются Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером. Совокупный пакет акций Тедера составляет 70,86%.