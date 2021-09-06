Проверка деятельности Криворожского горсовета не связана со смертью мэра города Павлова, считают в горисполкоме

Проведение проверки деятельности Криворожского городского совета не может быть связано со смертью мэра города Константина Павлова, поскольку проверяется также период, в который Павлов не был мэром, заявил начальник юридического управления Криворожского горисполкома Максим Кудин.

"В период с 2014 по 2019 год горсовет Кривого Рога пережил более 500 проверок, посланных Порошенко и Луценко. 2020 был относительно спокоен. Весной 2021 года была дана команда "фас" против трех городов - Киева, Кривого Рога и Черкасс. К нам прибыла команда из около 100 человек из всех областей Украины и всех контролирующих органов, которые существуют. Особенно они активизировались после смерти Константина Юрьевича Павлова, в последние три недели", - цитирует Кудина пресс-служба Криворожского горсовета.

Начальник управления порекомендовал министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и "политтехнологам от власти" не пытаться связать смерть Павлова с проведением проверки, поскольку ей подвергается также период, в который Павлов не был городским головой Кривого Рога.

"Проводится проверка именно периода, когда Константин Юрьевич еще не был мэром и соответственно это не могло этого касаться (его смерти – ИФ)", - подчеркнул Кудин.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова, по данным предварительного следствия, является самоубийством, которое может быть связано с тем, что аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы не хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим", - сказал глава МВД в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст в ближайшее время. "Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", - подчеркнул Монастырский, добавив, что именно мэр мог понести ответственность за обнаруженные нарушения, поскольку он "подписывал финансовые документы".

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

Отмечается, что на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.