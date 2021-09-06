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14:02 06.09.2021

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

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В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве за 35-ю неделю 2021 года уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 55,6% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Минздрава в понедельник, рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения.

"В столице за 35-ю неделю 2021 года зарегистрировано 6 444 заболевших гриппом и ОРВИ, в том числе, и COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 71%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 217,5… Наблюдается рост заболеваемости на 55,6% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 2797 (рост на 43,1%), взрослых - 3647 человек (рост на 66,2%)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в дети составляют 43,3% в структуре заболеваемости, на предыдущей неделе - 47,1%. Из них 36,6% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 46,1% - зарегистрировано 1023 случая.

"В медицинские учреждения за 35-ю неделю госпитализированы 346 человек, среди госпитализированных - 78 детей", - добавляют в КГГА.

Теги: #киев #грипп
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