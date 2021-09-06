В Полтаве на территории школы девушка ранила из арбалета двух учителей

Полиция Полтавы установила личность девушки, которая в понедельник утром ранила двух педагогов на территории школы.

"В полицию Полтавы 6 сентября около 10:00 поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей. Для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа полиции", - сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По предварительной версии, на территорию школы №11 Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей.

Полицейские установили личность правонарушителя. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения.

"Сейчас она дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности фигурантки выясняются", - говорится в сообщении.