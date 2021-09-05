Джелялова и других крымских татар подвергают психологическому давлению

Первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что задержанных российскими правоохранителями в оккупированном Крыму заместителя лидера Меджлиса Наримана Джелялова и братьев Ахтемова пытали, к ним не допускали адвокатов.

"После того, как Нариман Джелялов и братья Ахтемовы нашлись, к ним не допускали независимых адвокатов. Мои источники утверждают, что задержанных пытают. К ним применяются незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление. Рассматриваем это как акт мести за участие в учредительном Саммите крымской платформы 23 августа ", - написала Джапарова в Facebook.

Она отметила, что все делается по обычному сценарию фальсификации дел, напомнив, что 23 августа, именно в день проведения саммита "Крымской платформы" якобы в Крыму произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района (он обеспечивал подачу газа почему-то к воинской части в Перевальном). Было возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ и начали искать причастных.

"Причастных" почему-то нашли именно после возвращения Наримана Джеляла из Киева, где он участвовал в инаугурационной саммите Крымской платформы. По сфабрикованным обвинениям он оказался диверсантом и пособником преступления, а двоюродные братья Ахтемовы - диверсантами-исполнителями преступлени", - отметила Джапаров, уточнив, что по этим обвинениям предусматривается лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

В свою очередь, Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook также сообщил, что задержанного заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в течение дня держали в наручниках и с мешком на голове.

"По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении ФСБ-шниками первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов с момента задержания и до позднего вечера удерживался в неизвестном ему помещении - в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением", - написал Чубаров.