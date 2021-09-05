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18:13 05.09.2021

Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов

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Талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" обязало женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб - закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Такое решение талибы озвучили в преддверии нового учебного года, который в Афганистане стартует в ближайший понедельник.

При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно - для женщин. В крайнем случае, часть помещения, где находятся студенты-женщины, должна быть ограждена занавесом.

Талибы распорядились, чтобы занятия для учащихся женского пола вели либо преподаватели-женщины, либо пожилые мужчины "с хорошей репутацией в том, что касается поведения".

Кроме того, движение "Талибан" настаивает, чтобы в университеты был отдельный вход для женщин. Также они велели принять меры, чтобы учащиеся обоих полов не пересекались в перерывах между занятиями и при выходе из учебных заведений.

Частные колледжи и университеты, в которые допускаются женщины, активно развивались в Афганистане в течение последних 20 лет - во время пребывания в стране иностранных воинских контингентов. Теперь же талибы сделали правила посещения университетов более жесткими для женщин: к примеру, как отмечается в сообщениях, в последние годы в Кабуле мало кто носил никабы: головные уборы такого типа были распространены, в основном, в отдаленных сельских районах Афганистана.

В то же время, талибы пошли на уступки по сравнению со своим пребыванием у власти в 1990-х годах, когда женщинам зачастую приходилось носить даже не никабы, а бурки. Им разрешалось получать только самое базовое образование и полностью запрещалось выходить из дома без сопровождения родственника мужского пола.

Теги: #афганистан #никаб #талибы
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