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09:04 05.09.2021

Генсек НАТО высказался против независимости Европы от США в военном отношении

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Генсек НАТО высказался против независимости Европы от США в военном отношении

Формирование в Европе независимых от США вооруженных сил приведет к расколу среди союзников по НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую дополнительные усилия Европы в области обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО, и мы должны быть уверены, что Европа и Северная Америка объединятся", - сказал он в интервью The Telegraph.

Столтенберг подчеркнул: "Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу".

Перед встречей в Любляне глав внешнеполитических и оборонных ведомств Евросоюза шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что события в Афганистане показали необходимость создания собственных независимых вооруженных сил.

Столтенберг заявил, что "все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группы могут свободно действовать и готовить, организовывать, планировать, финансировать нападения на наши страны".

Теги: #генсек #афганистан #европа #нато
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