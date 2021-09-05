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00:07 05.09.2021

США осудили арест крымских татар и потребовали от РФ немедленного их освобождения

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В США осудили арест крымских татар и потребовали от РФ немедленного их освобождения, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Мы осуждаем вчерашний арест федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине", - сказано в сообщении.

Теги: #сша #крымские_татары #осуждение #аресты
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