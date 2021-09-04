Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

Самолет венгерской авиакомпании-лоукостера Wizz Air, выполнявший рейс WZZ6715 из Ларнаки во Львов в субботу, отправил сигнал "тревога" из-за проблем с управлением передней стойкой шасси, никто не пострадал, сообщает пресс-служба межународного аєропорта "Львов".

"4 сентября 2021 года в 12:13 был получен сигнал "ТРЕВОГА". Самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, выполнявший рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака-Львов, имеет проблемы с управлением передней стойкой шасси. Самолет совершил благополучную посадку в 12:39", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что с пассажирами (131 человек) все в порядке.