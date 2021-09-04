В Украине в ближайшие дни будет прохладно, без осадков

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле повышенного давления и прохладная воздушная масса. Без осадков, сообщил Укргидрометцентр.

Температура в ночь на воскресенье 3-8° тепла, днем 13-18°, в южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, днем 17-22°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 6-8°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 сентября самая высокая температура днем была 30,5 в 2008г., самая низкая ночью 3,3 в 1901, 1906 годах.

В понедельник, 6 сентября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура на Закарпатье и юге страны ночью 5-10°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 6 сентября 11-16° тепла, 7 сентября 13-18°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 6 сентября 14-16°, 7 сентября 16-18°.

4 сентября в 8 часов температура воды была в Черном море 18-22°, в Азовском море 20-24°, в Днепре, в пределах Киева, 19°.