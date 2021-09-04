Киев требует немедленно освободить задержанных пятерых крымчан, призывает международное сообщество усилить давление на РФ

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября.

В комментарии МИД, распространенном в субботу, отмечается, что по имеющейся информации, сотрудниками ФСБ утром 3 сентября был задержан Эльдар Одаманов, ночью 4 сентября - Азиз Ахметов, Асан Ахметов и Шевкет Усеинов. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джеляль.

"Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном Саммите Крымской платформы 23 августа, а также очередные репрессии Российской Федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова", - заявило внешнеполитическое ведомство.

МИД Украины требует от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.

"Призываем международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на РФ для прекращения им грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной ею Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках Крымской платформы", - говорится в комментарии.