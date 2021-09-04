Прокуратура АРК открыла дело из-за обысков и незаконного задержания силовиками РФ первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в связи с обысками и незаконным задержанием силовиками РФ первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

"Сегодня ночью, в Симферопольском районе АР Крым, "правоохранители" государства-оккупанта провели обыск в доме первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, после чего его увезли в неизвестном направлении. Накануне, "правоохранители" провели обыски в домах еще двух крымских татар. Местонахождение трех "задержанных" до сих пор неизвестно", - сообщает пресс-служба прокуратуры АРК в Facebook.

Прокуратура автономии квалифицирует такие действия оккупантов по ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил, что в Крыму у первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении.

Сообщество "Крымская солидарность" сообщило, что обыски проходили в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.