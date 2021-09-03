Большинство технических и логистических проблем в аэропорту Кабула решены - катарский дипломат

Специальный посланник Катара по афганскому урегулированию Мутлак ибн Маджид аль-Кахтани, прилетевший в Афганистан в пятницу, заявил о решении большинства технических и логистических проблем в аэропорту Кабула, сообщает "Аль-Джазира".

"Мы решили большинство технических и логистических проблем, связанных с возобновлением работы аэропорта", - сообщил дипломат. Он добавил, что надеется, что усилия Катара позволят побыстрее возобновить работу аэропорта афганской столицы.

Катарский дипломат также отметил, что продолжит переговоры с "Талибаном". В частности, планируется обсуждение процесса политического примирения и восстановлении мира и стабильности в Афганистане.

Представители МИД Катара прибыли ранее в пятницу в аэропорт Кабула на борту катарского военно-транспортного самолета С-17А Globemaster.

Аэропорт Кабула не работает с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" Афганистане.

Считается, что талибы без иностранной помощи сейчас не в состоянии обеспечивать функционирование аэропорта Кабула.