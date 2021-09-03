Киевские власти предотвратили демонтаж исторического здания на ул. Тургеневской

Городские власти столицы остановил возможный демонтаж исторического дома XIX века на ул. Тургеневской, 22, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Вчера вечером было зафиксировано, как у исторического здания появилась строительная техника. Город сразу направил инспекцию Департамента охраны культурного наследия, а также инспекцию Департамента городского благоустройства. Также к решению вопроса подключился председатель Шевченковского района Олег Гаряга. После переговоров с владельцами, строительную технику убрали с прилегающей территории исторического здания", - отметили в КГГА.

Отмечается, что дом внесен в перечень объектов, подпадающих под дополнительную защиту исторических зданий, не имеющих статуса объектов культурного наследия.

Ранее в Киеве по инициативе городского головы Виталия Кличко ввели мораторий на реконструкцию или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров исторических зданий XIX-XX века с целью предотвращения их уничтожения.