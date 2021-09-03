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12:44 03.09.2021

Киев предложил достроить станцию метро "Львовская брама" в рамках "Большого строительства"

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Киев предложил достроить станцию метро "Львовская брама" в рамках "Большого строительства"

Киев предложил более 20 инфраструктурных проектов для реализации в рамках программы "Большое строительство" в 2022 году, среди которых строительство станции метрополитена "Львовская брама".

Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), в список также вошли проекты социальной, образовательной сфер, здравоохранения, культурного наследия, объектов реставрации, среди которых Дом учителя, мост им. Патона, кинотеатр "Киевская Русь".

"В государственный бюджет столица отдает 60% НДФЛ (налога на доходы физических лиц – ИФ) – больше остальных городов страны. Киев выполняет функции столицы, и в то же время не получает в последние годы средства на развитие инфраструктуры города. Поэтому столица надеется на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных проектов", – цитируется в сообщении первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Теги: #недвижимость #киев #большое_строительство
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