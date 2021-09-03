На Харьковщине правоохранители блокировали схему по незаконному обогащению на контрафактном топливе из РФ

На Харьковщине правоохранители блокировали преступную схему по незаконному обогащению на контрафактном топливе из Российской Федерации, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Злоумышленники поставляли в Украину из РФ сжиженный газ для бытовых нужд населения, незаконно перерабатывали его в автомобильный газ и реализовывали через сеть АЗС без уплаты надлежащих акцизных платежей", - говорится в сообщении.