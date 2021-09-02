Во Львове сотрудницу музея будут судить за пропажу книг на сумму более 8,5 млн грн

Сотрудники Галицкой окружной прокуратуры Львова передали в суд дело о служебной халатности сотрудницы Музея искусства староукраинской книги, что привело к потере старинных изданий на общую сумму более 8,5 млн грн.

Как сообщил отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры, завотделом музея не обеспечила хранение вверенных ей материальных ценностей, что привело к потере ряда ценных книг.

"В частности, были утрачены "Апостол" Ивана Федорова издания 1574 года, Евангелие 1575 года и "Ключ разумения" Иоанникия (Галятовского) 1665 года издания", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, о пропаже 95 старинных изданий из музея сообщил 5 января 2017 года Тарас Возняк, директор Львовской галереи искусств, Музей является подразделением галереи.