События

17:39 02.09.2021

В начале сентября в Украине температура воздуха повысится до +27°, с середины месяца похолодает до +13°

2 мин читать
В начале сентября в Украине температура воздуха повысится до +27°, с середины месяца похолодает до +13°

В начале сентября температура воздуха в Украине еще может повыситься до 27 градусов тепла, а с середины месяца ожидается ее снижение до +13-15 градусов, прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

"Сейчас температура все равно повысится. Верхний предел может быть до +26-27 градусов в отдельные дни начала сентября. Затем, начиная с середины месяца, мы ожидаем понижение температуры. Оно, конечно, пока не будет катастрофическим, но, тем не менее, это +13-15 градусов днем, а ночью будет температура около пяти градусов тепла", - рассказала Мартазинова на пресс-конференции в четверг в Киеве.

В то же время, по словам специалиста, "все равно теплый сезон" продолжится и до конца месяца дневная температура будет в основном сохраняться на уровне +15-17 градусов. В конце месяца ожидается незначительное похолодание и кратковременно дневная температура опустится до +10-13 градусов.

"В начале октября - числа до 10-го - температура воздуха будет около +15 градусов... Затем резко похолодает и температура воздуха днем и ночью будет почти одинаковая - около пяти градусов (дневная: +5-7, ночная: +3-5), заморозки обязательно будут", - отметила Мартазинова.

Она подчеркнула, что ее "беспокоит вторая половина октября: если там возникнут отрицательные ночные, дневные температуры, то ... уже появится снежный покров". Мартазинова уточнила, что это будет снег с дождем, но снег лежать не будет.

По прогнозам завотделом гидрометеорологического института НАН, "вторая часть октября будет очень неустойчивой - резкие похолодания и потепления", а в конце октября - начале ноября придет похолодание.

 

Теги: #синоптик #погода #сентябрь #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 02.09.2021
Банкиры ожидают сезонного ослабления курса гривни осенью до 28 грн/$1

Банкиры ожидают сезонного ослабления курса гривни осенью до 28 грн/$1

15:44 02.09.2021
В Украине станет холоднее и пройдут дожди

В Украине станет холоднее и пройдут дожди

12:26 02.09.2021
В ближайшие дни в Украине удержится прохладная погода, местами небольшие дожди

В ближайшие дни в Украине удержится прохладная погода, местами небольшие дожди

17:32 31.08.2021
В одной из киевских гимназий во время непогоды сорвало временную крышу, затопило помещения 5-11 классов – КГГА

В одной из киевских гимназий во время непогоды сорвало временную крышу, затопило помещения 5-11 классов – КГГА

12:35 31.08.2021
В северных и западных областях Украины 1 сентября ожидается прохладная и дождливая погода, на остальной территории будет тепло

В северных и западных областях Украины 1 сентября ожидается прохладная и дождливая погода, на остальной территории будет тепло

16:35 30.08.2021
1 сентября в нескольких областях Украины пройдут дожди

1 сентября в нескольких областях Украины пройдут дожди

12:51 30.08.2021
В большинстве областей Украины к вечеру и ночью ожидается гроза, местами град

В большинстве областей Украины к вечеру и ночью ожидается гроза, местами град

13:51 29.08.2021
В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

12:15 28.08.2021
Значительные дожди в воскресенье ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях

Значительные дожди в воскресенье ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях

15:44 27.08.2021
Прогноз погоды в Украине на последние выходные дни лета

Прогноз погоды в Украине на последние выходные дни лета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

Нежелание РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ в ПП "Гуково" и "Донецк" свидетельствует о планах продолжить поставки оружия на оккупированный Донбасс – МИД

В Днепре в автомобиле произошел взрыв, пострадал водитель

СБУ разоблачила рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для "Л/ДНР" и "Единой России" в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспертная рабочая группа в рамках ТКГ составит список шахт с риском затопления – советница главы ОП

Во Львове сотрудницу музея будут судить за пропажу книг на сумму более 8,5 млн грн

США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды

Суд продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

"Интергал-Буд" ввел в эксплуатацию 10 домов в Киеве и Гатном

Глава НБУ Кирилл Шевченко открыл «Музей гривны под открытым небом» на Контрактовой площади в Киеве

В Норвегии снова отложили снятие ограничений против COVID-19

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

Нежелание РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ в ПП "Гуково" и "Донецк" свидетельствует о планах продолжить поставки оружия на оккупированный Донбасс – МИД

Депутаты от "Евросолидарности" обратились к омбудсмену из-за грубых нарушений в деле генерала Павловского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА