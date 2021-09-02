В начале сентября в Украине температура воздуха повысится до +27°, с середины месяца похолодает до +13°

В начале сентября температура воздуха в Украине еще может повыситься до 27 градусов тепла, а с середины месяца ожидается ее снижение до +13-15 градусов, прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

"Сейчас температура все равно повысится. Верхний предел может быть до +26-27 градусов в отдельные дни начала сентября. Затем, начиная с середины месяца, мы ожидаем понижение температуры. Оно, конечно, пока не будет катастрофическим, но, тем не менее, это +13-15 градусов днем, а ночью будет температура около пяти градусов тепла", - рассказала Мартазинова на пресс-конференции в четверг в Киеве.

В то же время, по словам специалиста, "все равно теплый сезон" продолжится и до конца месяца дневная температура будет в основном сохраняться на уровне +15-17 градусов. В конце месяца ожидается незначительное похолодание и кратковременно дневная температура опустится до +10-13 градусов.

"В начале октября - числа до 10-го - температура воздуха будет около +15 градусов... Затем резко похолодает и температура воздуха днем и ночью будет почти одинаковая - около пяти градусов (дневная: +5-7, ночная: +3-5), заморозки обязательно будут", - отметила Мартазинова.

Она подчеркнула, что ее "беспокоит вторая половина октября: если там возникнут отрицательные ночные, дневные температуры, то ... уже появится снежный покров". Мартазинова уточнила, что это будет снег с дождем, но снег лежать не будет.

По прогнозам завотделом гидрометеорологического института НАН, "вторая часть октября будет очень неустойчивой - резкие похолодания и потепления", а в конце октября - начале ноября придет похолодание.