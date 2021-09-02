РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" - миссия США в ОБСЕ

РФ возражает против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ РФ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной, сообщила миссия США в ОБСЕ.

"Нынешнее возражение РФ против продления мандата Миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом", - говорится в сообщении на странице миссии США в ОБСЕ в Twitter в четверг.

Поверенная в делах миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан подчеркнула, что Соединенные Штаты глубоко сожалеют о том, что Российская Федерация указала, что она не присоединится к консенсусу относительно продления мандата Миссии и механизмов финансирования в конце сентября, несмотря на четкую уверенность со стороны государств-участников в том, что Миссия пограничных наблюдателей играет ценную роль как мера построения доверия и гарантия прозрачности.

"Как указывалось в заявлениях в Постоянном совете, как сегодня, так и ранее государства-участники твердо убеждены в том, что Миссия эффективно и профессионально выполняла свой согласованный мандат. Я хотела бы отметить, что мои уважаемые российские коллеги ранее, казалось, соглашались с такой оценкой работы Миссии пограничных наблюдателей", - говорится в сообщении от имени Остриан на сайте Миссии США при ОБСЕ.

Остриан заверила, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать действующего председателя в его усилиях по поиску способов поддержания Миссии пограничных наблюдателей и ее ценной работы.