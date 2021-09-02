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14:11 02.09.2021

Минские соглашения могут быть трансформированы в Будапештский или схожий с ним форматы - Арестович

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Минские соглашения могут быть трансформированы в Будапештский или схожий с ним форматы - Арестович

Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе, в силу невыполнимости, могут быть трансформированы в Будапештский или схожий с ним форматы, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

"Для того, чтобы сдвинуть с места процесс мирного урегулирования на востоке Украины, необходима добрая воля сторон и сильный гарант. Таким сильным гарантом являются США, Великобритания или совокупная синергия этих стран. Таким образом, невольно вырисовывается что-то похожее на Будапештский формат, куда дополнительно могли бы быть приглашены Германия и Франция, возможно, ООН – это дало бы надежду на исполнение Россией хоть какой-то части соглашений, например, освободить удерживаемых или прекратить огонь", - заявил Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это появление альтернативы "Минску", Арестович ответил: "Да, конечно. Его формат может быть изменен или заменен на иной. Зачем мы делаем хорошую мину при плохой игре и настаиваем, тянем "Минск", который спустя 7 лет переговоров фактически мертв?".

"Вся эта ситуация может длиться еще лет 20. Россия гарантированно не будет выполнять "Минск" и решения Нормандской четверки, хотя бы потому, что и те, и те начинаются с элементарных прекращения огня и отвода войск. Дальше – мало того, что соглашения не носят обязательного юридического характера, они допускают и возможность разной трактовки. Россияне продвигают свою повестку, очень жесткую, которая ведет к федерализации Украины. У нас своя. Попытки договориться ни к чему не привели. Исполнение "Минска" в российской трактовке означает федерализацию и крах Украины. Этого ни один из президентов Украины не допустит", - сказал он.

"Поэтому Байден и его администрация, прекрасно понимая реальное положение вещей – провокации России на Донбассе, буквально накануне – обстрел в Авдеевке, военные маневры с Беларусью, тот же Афганистан, по итогам встречи с Зеленским ничего не сказали про Минские соглашения, хотя из России накануне настаивали (повлиять на Киев выполнять Минские соглашения – ИФ). США дали понять, что эта тема закрыта", - добавил Арестович.

"Теперь вопрос стоит в переформатировании Минского формата, во что он конкретно превратится", - подытожил спикер украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джозефом Байденом предложил США новые форматы относительно участия по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, суть не разглашается.

Теги: #арестович #донбасс #формат
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