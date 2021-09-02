В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожара "Калдор"

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния из-за продолжающегося там с 14 августа пожара "Калдор", сообщает Белый дом.

"Сегодня президент Джозеф Байден объявил, что в штате Калифорния существует чрезвычайная ситуация, и распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям по реагированию властей штата (...) в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате пожара "Калдор", начавшегося 14 августа 2021 года и продолжающегося до сих пор", - говорится в заявлении Белого дома.

Согласно данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар "Калдор" охватывает территорию площадью свыше 84 тыс. гектаров. На данный момент пожар локализован всего на 23%.