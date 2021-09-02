События

08:49 02.09.2021

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожара "Калдор"

1 мин читать
В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожара "Калдор"

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния из-за продолжающегося там с 14 августа пожара "Калдор", сообщает Белый дом.

"Сегодня президент Джозеф Байден объявил, что в штате Калифорния существует чрезвычайная ситуация, и распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям по реагированию властей штата (...) в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате пожара "Калдор", начавшегося 14 августа 2021 года и продолжающегося до сих пор", - говорится в заявлении Белого дома.

Согласно данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар "Калдор" охватывает территорию площадью свыше 84 тыс. гектаров. На данный момент пожар локализован всего на 23%.

Теги: #сша #калифорния #чп #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:45 02.09.2021
В Пекине считают плодотворным диалог с Вашингтоном по климату

В Пекине считают плодотворным диалог с Вашингтоном по климату

07:29 02.09.2021
Зеленская приняла участие во встрече с женщинами-лидерами Power women

Зеленская приняла участие во встрече с женщинами-лидерами Power women

07:00 02.09.2021
Зеленский и Байден обсуждают вопросы жизнеобеспечения Украины на ближайшее десятилетие – нардеп Соболев

Зеленский и Байден обсуждают вопросы жизнеобеспечения Украины на ближайшее десятилетие – нардеп Соболев

04:29 02.09.2021
Команде Зеленского при подготовке его визита в США нужно было создать повестку дня с предложениями, интересными и американской стороне – нардеп Фриз

Команде Зеленского при подготовке его визита в США нужно было создать повестку дня с предложениями, интересными и американской стороне – нардеп Фриз

03:40 02.09.2021
Переговоры Зеленского и Байдена являются подтверждением стратегического партнерства между Украиной и США, считают в "Голосе"

Переговоры Зеленского и Байдена являются подтверждением стратегического партнерства между Украиной и США, считают в "Голосе"

02:45 02.09.2021
Зеленский уверен в визите Байдена в Украину

Зеленский уверен в визите Байдена в Украину

02:39 02.09.2021
Зеленский почувствовал на встрече с Байденом позитивное отношение к Украине, себе и своей команде

Зеленский почувствовал на встрече с Байденом позитивное отношение к Украине, себе и своей команде

02:32 02.09.2021
Зеленский предложил США новые форматы по участию в урегулировании конфликта на Донбассе

Зеленский предложил США новые форматы по участию в урегулировании конфликта на Донбассе

02:27 02.09.2021
Зеленский рассчитывает на визит министра обороны США в Украину

Зеленский рассчитывает на визит министра обороны США в Украину

02:08 02.09.2021
Зеленский предложил Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе

Зеленский предложил Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

Украинский военнослужащий получил ранение с начала суток на Донбассе

Зеленский предложил Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе

Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки

США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 218,4 млн

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 119 тыс. человек – Минздрав

МОН проведет коммуникационную кампанию для популяризации профобразования

В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 889 человек, 44 умерли

Украинский военнослужащий получил ранение с начала суток на Донбассе

ООН предупредило о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

2 сентября: Какой сегодня праздник

Кличко открыл новое общественное пространство и фонтан на Арсенальной площади

В Харькове в фармуниверситете появилась скульптурная композиция, посвященная вкладу лабораторных животных в науку

Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА