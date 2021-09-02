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04:29 02.09.2021

Команде Зеленского при подготовке его визита в США нужно было создать повестку дня с предложениями, интересными и американской стороне – нардеп Фриз

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Команде Зеленского при подготовке его визита в США нужно было создать повестку дня с предложениями, интересными и американской стороне – нардеп Фриз

Команде президента Украины Владимира Зеленского при подготовке его визита в Соединенные Штаты Америки следовало создать качественную повестку дня с конкретными предложениями, представляющими интерес и для американской стороны, считает народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Я не думаю, что следует ожидать каких-то кардинальных сдвигов в отношениях после этой встречи. Во-первых, ее время является неудачным, учитывая события в мире. Во-вторых, на мой взгляд, Киев слишком увлекся непосредственным значением встречи с президентом США, забыв при этом, что Соединенные Штаты – это, прежде всего, государственные институты, а не персоналии. И для качественного наполнения визита главы государства нужно было создать качественную повестку дня, отработанную с американскими партнерами и наполненную конкретными предложениями, представляющими интерес и для американской стороны", – сказала Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом она подчеркнула, что США сохраняют последовательность в поддержке Украины, несмотря на собственные политические проблемы, и выразила надежду, что "дипломатические команды США и Украины тщательно отработали вопросы повестки дня, что позволит эффективно внедрить их на практике".

"Я надеюсь на установлении сотрудничества с американской энергетической компанией Вестингхаус. Также надеюсь на развитие инвестиционных и совместных проектов, которые могут быть интересными для США. Но следует помнить, что для интенсивного развития отношений Украина должна продолжить выполнять домашнее задание в сфере реформ судебной системы и защиты инвесторов, чтобы избежать ситуаций, с которыми мы столкнулись после интервью эстонского президента", – добавила парламентарий.

В рамках этого визита Украина и США заключили соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства. Документ предусматривает, в частности, проведение тестирования вооружения и военной техники, научно-исследовательских работ с использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине. По мнению Фриз, Украина нуждается в любых программах оборонного партнерства, на которые согласится Вашингтон, "поскольку поддержка США очень важна для нашего государства".

"По моему глубокому убеждению, Украина должна возобновить группу советников высокого уровня, которая бы предоставляла консультационную поддержку хода реформ на пути к НАТО, а также позволила бы проводить экспертизу эффективности использования американских средств и военно-технической поддержки во избежание ситуаций, как мы наблюдали в Афганистане. Американские налогоплательщики, Белый дом и Конгресс должны быть уверены в том, что помощь США используется с эффективностью и может быть продолжена, а Украина является надежным партнером, статус которого может быть повышен благодаря доверию", – объяснила политик.

Теги: #переговоры #мнение #сша #украина #лидеры
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