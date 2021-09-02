Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в среду

В результате обстрела российскими наемниками украинских позиций на Донбассе ранение получил военнослужащий ВСУ, которого госпитализировали, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 1 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", – сказано в сообщении на странице ОТГ в Фейсбук в среду вечером.

Подчеркивается, что украинские военные открывали ответный огонь.