События

00:23 02.09.2021

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в среду

1 мин читать
Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в среду

В результате обстрела российскими наемниками украинских позиций на Донбассе ранение получил военнослужащий ВСУ, которого госпитализировали, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 1 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", – сказано в сообщении на странице ОТГ в Фейсбук в среду вечером.

Подчеркивается, что украинские военные открывали ответный огонь.

 

Теги: #обстрел #донбасс #раненый
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:59 31.08.2021
Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

00:24 31.08.2021
В ОБСЕ за минувшие выходные зафиксировали резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе

В ОБСЕ за минувшие выходные зафиксировали резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе

22:45 30.08.2021
На Донбассе в понедельник погиб боец ВСУ, еще один ранен

На Донбассе в понедельник погиб боец ВСУ, еще один ранен

17:12 29.08.2021
Еще один украинский военный получил ранения в результате обстрела позиций ВСУ на Донбассе

Еще один украинский военный получил ранения в результате обстрела позиций ВСУ на Донбассе

12:51 29.08.2021
Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен боец ВСУ

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен боец ВСУ

21:33 28.08.2021
Двое бойцов ВСУ ранены в результате обстрела на Донбассе

Двое бойцов ВСУ ранены в результате обстрела на Донбассе

17:24 28.08.2021
Восемь украинских военнослужащих ранены и получили боевые травмы во время обстрела района Авдеевки и самого города – Украинская сторона в ТКГ

Восемь украинских военнослужащих ранены и получили боевые травмы во время обстрела района Авдеевки и самого города – Украинская сторона в ТКГ

13:06 28.08.2021
По факту обстрела Авдеевки открыто уголовное производство – штаб ООС

По факту обстрела Авдеевки открыто уголовное производство – штаб ООС

11:40 28.08.2021
"Укрзализныця" до 30 августа ограничила движение поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки из-за обстрелов

"Укрзализныця" до 30 августа ограничила движение поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки из-за обстрелов

11:28 28.08.2021
Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в субботу

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе в субботу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" – совместное заявление

Эксимбанк США может увеличить поддержку Украины до $3 млрд – совместное заявление

США предоставят Украине дополнительные $12,8 млн для борьбы с COVID-19 – совместное заявление

Украина подтверждает намерение немедленно избрать главу САП – совместное заявление

Украина и США рассматривают "Северный поток-2" как угрозу для европейской энергетической безопасности – совместное заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень

Блинкен поблагодарил Зеленского за помощь в эвакуации людей из Афганистана

В Белом доме завершилась встреча Байдена и Зеленского

США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, что включает бронебойные системы "Джавелин" – совместное заявление

Эксимбанк США может увеличить поддержку Украины до $3 млрд – совместное заявление

США предоставят Украине дополнительные $12,8 млн для борьбы с COVID-19 – совместное заявление

Украина подтверждает намерение немедленно избрать главу САП – совместное заявление

Украина и США рассматривают "Северный поток-2" как угрозу для европейской энергетической безопасности – совместное заявление

США выделят в этом году Украине $463 млн на поддержку демократии и прав человека – совместное заявление

США поддерживают план Украины по реформированию СБУ – совместное заявление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА