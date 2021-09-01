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23:10 01.09.2021

США поддерживают план Украины по реформированию СБУ – совместное заявление

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США поддерживают план Украины по реформированию СБУ – совместное заявление

Соединенные Штаты приветствуют прогресс, которого достигла Украина в процессе внедрения реформ в секторе обороны и безопасности, а также поддерживают план по реформированию Службы безопасности Украины, говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран.

"США приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании секторов обороны и оборонной промышленности, в том числе принятия новой стратегии оборонной промышленности. Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями. США поддерживают план Украины по реформированию СБУ путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор", - говорится в документе, который был обнародован в среду.

В нем также отмечается, что Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений.

Теги: #сша #реформа #сбу #украина
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