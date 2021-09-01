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22:47 01.09.2021

Украина и США едины в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины с учетом продолжающейся агрессии РФ – совместное заявление

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Украина и США едины в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины с учетом продолжающейся агрессии РФ – совместное заявление

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и подтверждают полную поддержку международных усилий направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на Донбассе, сообщается в совместном заявлении Украины и США, обнародованном на сайте Офиса президента в среду.

"Агрессия России, включая войну на востоке Украины и захватом Крыма, унесла более 14 тыс. жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН", – сказано в документе.

Отмечается, что США поддерживают усилия Украины в использовании Крымской платформы для сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных и связанных с безопасностью последствий российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над полуостровом.

"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", – говорится в заявлении.

Теги: #агрессия #сша #россия #украина
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