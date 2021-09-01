Правительство Украины одобрило повышение стипендий в учреждениях профобразования в 2,5 раза, в вузах – в 1,5 раза

Кабинет министров Украины одобрил повышение стипендий в учреждениях профессионального образования в 2,5 раза, а в учреждениях профессионального перед высшим и высшего образования – в 1,5 раза.

"На заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального перед высшим и высшего образования. Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По словам премьера, данное повышение проводится впервые с ноября 2017 года.