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16:39 01.09.2021

Кабмин создал представительство МИД в Харькове

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Кабмин создал представительство МИД в Харькове

Кабинет министров Украины создал представительство Министерства иностранных дел в Харькове, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Отмечается, что создание такого представительства должно обеспечить национальный интерес Украины на внешнеполитическом направлении, в частности, дальнейшую реализацию европейского и евроатлантического курса государства, содействие местным органам власти в осуществлении ними внешних взаимоотношений для обеспечения единого внешнеполитического курса Украины, оперативного отслеживания и реагирования на вызовы, связанные с агрессивными действиями Российской Федерации.

Открытие представительства в Харькове обусловлено тем, что в городе действуют генконсульства Польши и России, а также осуществляют свою деятельность 16 почетных консулов иностранных государств и четыре представительства международных организаций.

Теги: #представительство #харьков #мид
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