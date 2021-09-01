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15:20 01.09.2021

Депутат Трухин заявляет, что максимально способствовал полиции при регистрации ДТП

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Депутат Трухин заявляет, что максимально способствовал полиции при регистрации ДТП

Народный депутат Александр Трухин заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.

"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания", – говорится в присланном в среду ответе Трухина на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать - ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз", – говорится в тексте ответа.

При этом, отмечает Трухин, водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на драгерах, результаты которого есть в материалах расследования. "И, насколько мне известно, ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму", - пишет парламентарий.

"Не знаю, насколько это уместно, но хочу поблагодарить всех, кто помогал и просто даже подошел; это действительно было очень по-настоящему и искренне - от прохожих и водителей, которые проезжали мимо, к участникам самой аварии. Особенно в отношении детей. Насколько я знаю, тяжелых травм никто не получил. Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности", – написал депутат, добавив, что "наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках. Спасибо за опыт. Время расставит всё на свои места".

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствие удалили эту информацию.

31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

Теги: #дтп #трухин
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