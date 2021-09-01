Депутат Безуглая допускает уход министров Тарана и Уруского с должностей осенью

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") допускает, что осенью возможны изменения на должностях министра обороны и вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, которые в настоящее время занимают Андрей Таран и Олег Уруский соответственно.

"По Лазебной я не могу вам прокомментировать. Что касается Тарана и Уруского… такой вариант есть, что, возможно, осенью будут изменения", - сказала Безуглая агентству "Интерфакс-Украина" в среду, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что Верховная Рада в ближайшие месяцы может уволить Тарана, Уруского и министра социальной политики Марину Лазебную.