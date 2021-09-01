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08:41 01.09.2021

Зеленский и министр обороны США Остин обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности

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Зеленский и министр обороны США Остин обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности

Во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает пресс служба президента в среду.

Как сообщается, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле.

"Как президент страны, которая ежедневно теряет своих лучших сыновей на войне, развязанной Россией на востоке Украины, хорошо понимаю боль семей погибших и всего американского народа", - сказал Зеленский.

Президент рассказал о помощи со стороны Украины в эвакуации из Афганистана иностранных граждан, а также афганцев, которые нуждались в защите. Глава Пентагона в свою очередь  поблагодарил за помощь в вывозе людей из Афганистана.

Зеленский заверил, что Украина остается и будет оставаться на одной стороне с Соединенными Штатами в защите свободы и демократии.

Министр обороны США  поздравил Украину с 30-летием независимости и заверил, что США будут поддерживать суверенитет Украины и территориальную целостность, помогать в противодействии российской агрессии. Он также выразил поддержку стремлению Украины к членству в НАТО.

Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, которая остается напряженной, несмотря на усилия по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, напряженность усиливается в связи с проведением РФ военных учений "Запад-2021".

Отмечается, что президент Украины и министр обороны США также обсудили перспективы развития сотрудничества для противодействия агрессивной политике России в Азово-Черноморском регионе и обеспечения свободы судоходства в международных водах.

"Ситуация в Черном море требует ответа в виде коллективной безопасности", - цитирует Зеленского пресс-служба.

В свою очередь, Остин сообщил, что США приняли решение о выделении дополнительной военной помощи Украине в объеме $60 млн, включая закупки переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Президент Украины отметил, что США являются надежным партнером в сфере безопасности, и поблагодарил за неизменную поддержку в вопросах предоставления ежегодной помощи Украине.

Он также отметил, что настроен на реформирование украинской оборонной промышленности и всесторонне поддерживает корпоратизации оборонных предприятий.

Кроме того, президент поблагодарил американскую сторону за лечение и реабилитацию украинских военных и ветеранов. Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку США в развитии сети лечебно-реабилитационных центров для украинских защитников.

Теги: #сша #минобороны #сотрудничество
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