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00:48 01.09.2021

Украина и США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи

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Украина и США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи

Администрация государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и госдепартамент США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи, говорится в сообщении офиса президента Украины.

"Документ предусматривает наличие линии защищенной связи, обеспечивает стабильный специальный канал коммуникации между Украиной и США, демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном, отвечает общим украинско-американским интересам по укреплению мира и международной безопасности, способствует уменьшению угроз и повышает эффективность выполнения причастными национальными правительственными подразделениями их функций", - говорится в сообщении.

Также государственная пограничная служба Украины и таможенная и пограничная служба США заключили соглашение между правительствами стран по использованию информации о тех, кто путешествует.

"Это очередной шаг к повышению уровня пограничной и национальной безопасности как Украины, так и США, и важный шаг стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Также Украине будет оказана помощь в развертывании Системы автоматизированного нацеливание ATS-GLOBAL, что является эффективным инструментом по анализу рисков.

"Соответствующее техническое и программное обеспечение будет способствовать качественной проверке путешественников и выявлению лиц с высоким риском причастности к террористическим угрозам или трансграничной преступности, а также идентификации международных преступников", - сообщили в офисе президента Украины.

Достигнутые договоренности также устанавливают индивидуальные и организационные обязанности безопасности данных, обновления профилей рисков и создания новых профилей, обмен информацией, нормативное урегулирование информационных отношений.

Как сообщается, данное соглашение было заключено в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где в среду состоится его встреча с американским президентом Джо Байденом.

 

Теги: #связь #сша #безопастность
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