ЕС продолжит эвакуацию из Афганистана европейцев и афганцев, увеличит помощь странам, принимающим беженцев - главы МВД стран Евросоюза

Европейский союз продолжит эвакуацию из Афганистана европейцев и афганцев, которые сотрудничали с ЕС, увеличит гуманитарную помощь афганцам и финансовую поддержку принимающим их странам.

"Эвакуация наших граждан и, насколько это возможно, граждан Афганистана, которые сотрудничали с ЕС и его государствами-членами, а также их семей, была проведена в первоочередном порядке и будет продолжаться. В связи с этим ведется интенсивная работа по определению адресных решений для оставшихся конкретных лиц, которые подвергаются риску в Афганистане", - говорится в заявлении министров внутренних дел стран союза.

Они собрались на внеочередное заседание Совета ЕС во вторник в Брюсселе для обсуждения событий в Афганистане и миграционных последствий для Европы.

Согласно заявлению, ЕС будет продолжать координировать свою деятельность с международными партнерами, в частности с ООН, увеличит финансовую поддержку соответствующих международных организаций, а также соседних с Афганистаном стран и стран транзита, принимающих мигрантов и беженцев.